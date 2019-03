Tiedätkö, mitä kaikkia veroja ja maksuja palkastasi menee? Kokeile laskurilla, mitä työn teettäminen maksaa työnantajallesi

Keskuskauppakamarin tiedotteen mukaan laskurin tarkoituksena on muun muassa näyttää työn teettämisen todelliset kustannukset.

– Suurin yksittäinen verokiilan osa on eläkevakuutusmaksu. Myös kunnallisvero ja varsinkin korkeilla tulotasoilla valtion kantamat verot ovat merkittäviä tekijöitä, sanoo keskuskauppakamarin johtava ekonomisti Mauri Kotamäki tiedotteessa.

2 500 euroa tienaava saa noin 2 000 euroa käteen



Ensimmäisessä esimerkissä laskimme Juvalla asuvan 40-vuotiaan verokiilan. Jos juvalainen työskentelee yksityisellä sektorilla, tienaa 2 500 euroa, lomailee viisi viikkoa ja on sairaslomilla kymmenen päivää vuodessa, hänen verokiilansa on 1 203 euroa.

Rikkaan verokiila on huima

Hyvätuloisilla verokiila on luonnollisesti suurempi. Toinen esimerkkitapaus on 7 000 euroa kuussa tienaava 60-vuotias toimitusjohtaja. Hän asuu Helsingissä ja on sairaslomilla 10 päivää vuodessa. Henkilö kuuluu kirkkoon ja työskentelee yksityisellä puolella.