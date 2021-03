Teitkö viime vuonna etätöitä? Älä unohda hakea näitä veroetuja

Kaavamainen vähennys on helpoin

– Jos on tehnyt kokopäiväisesti etätöitä yli puolet viime vuoden kaikista työpäivistä, kaavamaisen työhuonevähennyksen suuruus on 900 euroa. Jos etätöitä on puolestaan tehnyt säännöllisesti alle puolet vuoden työpäivistä, kaavamaisen työhuonevähennyksen suuruus on 450 euroa, verottajan verkkosivuilla kerrotaan.