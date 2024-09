Tiedätkö, milloin sumuvaloja oikeasti saa käyttää? Muista nyrkkisääntö takasumuvaloihin

Kirkas takasumuvalo näkyy takavaloja paremmin

Hyvä nyrkkisääntö takasumuvalon käyttöön on oma näkeminen. Mikäli sinun on keliolosuhteista johtuen vaikea havaita edellä ajavan auton perää, on todennäköistä, että myös takana ajavan on vaikeaa nähdä sinut. Tällöin on syytä kytkeä takasumuvalo päälle auton havaittavuuden parantamiseksi ja peräänajoriskin pienentämiseksi.