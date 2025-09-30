Parkkivalot eivät valaise heijastimia, muistuttaa poliisi.

Syyshämärät ovat saapuneet. Lapin poliisilaitos muistuttaa Facebookissa, että ajovaloja on tärkeää käyttää oikein.

– Taajamassa ajaessasi parkkivalot eivät valaise jalankulkijoiden heijastimia, joten pidetään ajovalot päällä, kun ajetaan ajoneuvolla, virkavalta muistuttaa.

– Sumuvalot sekä tee-se-itse asennetut LED-ajovalot häikäisevät vastaantulijaa. Sumuvalot päälle silloin, kun ajokeli on heikentynyt, ja LED-valot pois niille kuulumattomista umpioista.

Lue myös: Moni autoilija laiminlyö tämän tärkeän tarkistuksen

Aiemmin Autoliiton Teppo Vesalainen muistutti, ettei "parkit" päällä tule ajaa.

– Pelkillä "parkeilla" eli "seisontavaloilla" ei tule ajaa missään keliolosuhteissa, vaan niitä käytetään tielle pysäytetyssä tai pysäköidyssä moottorikäyttöisessä ajoneuvossa pimeällä, hämärässä tai näkyvyyden ollessa muusta syystä huonontunut pois lukien pysäköinti ajoradan ulkopuolella olevalle pysäköintipaikalle.

Yllätyksenä voi tulla myös, mitä ajoneuvon valojen auto-asento oikeastaan tekee – kaikki valot eivät välttämättä pala automaattiasennossa.

Lue myös:

Katso myös: Näin tarkastat auton valojen toiminnan

2:09 Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen käy läpi ne valot, joiden tarkastaminen on turvallisuuden kannalta olennaisinta.

Lähde: FB/Lapin poliisilaitos