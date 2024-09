Tiedätkö, milloin kuljetusrobottia on väistettävä?

Kuljetusrobotti saa kulkea jalkakäytävällä, mutta silloin sen on annettava jalankulkijalle esteetön kulku ja noudatettava erityistä varovaisuutta. Nopeuden on oltava sellainen, että ajosta ei aiheudu haittaa tai vaaraa jalankulkijoille, Autoliitto muistuttaa tiedotteessaan.

Määritelty ajoneuvoksi

Yleisesti robotit on kuitenkin ohjelmoitu siten, että ne eivät lähde suojatielle, jos muita ajoneuvoja on lähestymässä.

Tieliikennelaki sanoo, että tienkäyttäjä on jokainen, joka on tiellä tai kuljettaa tiellä olevaa ajoneuvoa tai raitiovaunua. Kuljetusroboteista puuttuu lain määrittelemä tienkäyttäjä, joten sitä ei tarvitsisi väistää tultaessa niin sanotulta vähäiseltä tieltä tai tultaessa pihasta jalkakäytävälle, pyörätielle tai ajoradalle.

Ajoradalla asia mutkistuu

Vasemmalle käännyttäessä on puolestaan väistettävä ajorataa pitkin vastaantulevaa kuljetusrobottia. Lisäksi pyörätieltä ajoradalle siirtyvän pyöräilijän tai muun ajoneuvon on väistettävä muuta liikennettä, mukaan lukien kuljetusrobotit.

Kuljetusrobotit ovat ilmaantuneet kaduille, ennen kuin niitä koskevat väistämissäännöt on säädetty tarkoiksi. Kun kuljetusrobotti kulkee jalkakäytävällä ja pyörätiellä, sen on väistettävä kaikkia muita. Asia mutkistuu, kun robotti siirtyy ajoradalle.



– Sääntely on tällä hetkellä keskeneräistä ja sitä edelleen kehitettäessä laitteen rooli muuttuu toivottavasti nykyistä selkeämmäksi. Muiden tienkäyttäjien on olennaista noudattaa olosuhteiden edellyttämää varovaisuutta, sanoo Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen tiedotteessa.