MTV:n tiedot: Euroopan etsityimpien listalla oleva Jan Salminen jäi kiinni Espanjassa – väärin pysäköity auto narautti

Keskusrikospoliisi ei ole vielä saanut vahvistusta Espanjan poliisilta, että Salminen on nyt virkavallan hallussa.

Haastavaa elämää etsintäkuulutettuna

1985 syntynyt Salminen on Europolin etsintäkuuluttamien henkilöiden Most Wanted -listalla, koska hän ei saapunut oikeuteen vastaamaan syytteisiin muun muassa törkeistä veropetoksista ja kirjanpitorikoksista. Salmisella on juttuja vireillä sekä käräjä- että hovioikeudessa.