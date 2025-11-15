Kiinalaisen autovalmistajan tempaus ei sujunut toivottuun tapaan.
Kiinalainen Chery Automobile yritti keskiviikkona näyttävää tempausta, jossa sen Chery Fulwin X3L -auto ajaisi Tianmen-vuoren kuuluisia portaita, joiden 999 askelta johtavat "Taivaan porteille".
Yhtiö julkaisi syyskuussa uuden hybridi-katumaasturinsa, jota on kuvailtu edulliseksi vaihtoehdoksi englantilaiselle Range Roverille.
Katsojien kuvaamalla videolla näkyy, kuinka kiinalainen katumaasturi pääsee portaita noin puoleen väliin, mutta lähteekin liukumaan hallitsemattomasti alaspäin vaarallisin seurauksin.
Voit katsoa tilanteen videolta artikkelin alusta.
Chery Automobile pyysi lausunnossaan anteeksi tapahtunutta ja ilmoitti korvaavansa kaikki vahingot. Yhtiö kertoi myös ymmärtävänsä yleisön huolen päätöksestään järjestää ajoneuvotesti julkisella turistikohteella ja lupasi "pohtia asiaa vakavasti" tulevaisuudessa.