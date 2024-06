Surullinen tieto: Lastensuojelun järjestäminen onnistuu lainmukaisesti vain Etelä-Karjalassa ja Helsingissä

Pohjanmaalla tilanne erityisen huolestuttava

Tilaston mukaan huolestuttavin tilanne on Pohjanmaalla, missä kaikilla lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä ylittyi enimmäisasiakasmäärä.

– Pohjanmaalta on viestitty, että tilanteen vakavuus ymmärretään. Alue pyrkii pitkäjänteisiin ratkaisuihin rekrytoimalla lisää päteviä sosiaalityöntekijöitä ja välttämällä vuokratyövoiman käyttöä, Forsell sanoo.

Asiakasmitoituksella on kääntöpuolensa

Asiakasmäärän tiukemmalla mitoituksella on THL:n mukaan kääntöpuolensa. Joillakin hyvinvointialueilla kaikki lastensuojelun tarpeessa olevat lapset eivät saa heti omaa nimettyä sosiaalityöntekijää ja syntyy niin kutsuttua jonottamista.

– Nykyisen kaltaisella vastuusosiaalityöntekijän työnkuvalla 30 lasta on edelleen suuri määrä. Mitoitus on ilmeisesti vähentänyt todellisia ylilyöntejä ja asiakasmäärään kiinnitetään nyt huomioita, mikä on tärkeää, pohtii THL:n kehittämispäällikkö Laura Yliruka tiedotteen mukaan.