THL: Virusmuunnostartuntoja Suomessa kolmen kuukauden kuluttua yhtä paljon kuin alkuperäistä virustyyppiä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemissä laskelmissa on arvioitu, että noin kolmen kuukauden kuluttua virusmuunnostartuntoja on yhtä paljon kuin alkuperäistä virustyyppiä. THL on tehnyt laskelmista kolme mallinnusta, joita esiteltiin tänään laitoksen seminaarissa.