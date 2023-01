THL: Terveiden työikäisten ylimääräisistä koronarokotuksista vain lyhytkestoinen hyöty

THL ei suosittele lisärokotuksia terveille työikäisille, sillä suoja vakavaa tautia on yhä riittävä,

jos työtekijä on saanut kolme rokotusta tai vaihtoehtoisesti kaksi rokotusta ja sairastanut koronan. Yksityiset lääkäriasemat rokottavat lisämaksusta helmikuussa työikäisiä ylimääräisillä BA1 -varianttirokotuksilla, joita varastossa on lähes 600 000.