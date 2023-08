THL:n työllistymiskeinot saavat kannatusta – työttömyysturvan suojaosan hyödyistä erimielisyyttä: "Onko osa-aikatyön tukeminen mennyt överiksi?"

Kannustinten oltava kunnossa

– Emme tiedä suojaosien työllisyysvaikutuksia. On tärkeää tukea työttömien mahdollisuuksia ottaa vastaan myös osa-aika- ja pätkätöitä, mutta siihen kannustaa jo pelkkä soviteltu työttömyyspäivärahakin eli jokainen suojaosan ylittävä ansaittu euro vähentää työttömyysetuutta vain 50 sentillä, Kyyrä toteaa.

– Soviteltu etuus yhdistettynä suojaosiin on tarjonnut varsin hyvät taloudelliset kannustimet ottaa vastaan osa-aikatöitä verrattuna useimpiin muihin maihin. Harkinnanvaraiset tuet kuten toimeentulotuki voivat tietenkin sotkea asetelmaa, mutta niitä saavat vain kaikkein pienituloisimmat kotitaloudet.

"Onko osa-aikatyön tukeminen mennyt överiksi?"

– On olemassa tutkimusnäyttöä siitä, että työttömyyden aikainen osittainen työskentely usein parantaa mahdollisuuksia työllistyä kokoaikaisesti myöhemmin. Siksi on järkevää tukea työttömien osa-aikatöitä ja pyrkiä suunnittelemaan etuusjärjestelmä siten, että työnteko on aina taloudellisesti kannattavaa. Mutta etuusjärjestelmän parametrien optimaalinen valinta onkin sitten jo hankalampi kysymys.