Tuoreet luvut: Uusia koronatartuntoja 156, kuolemantapauksia 4 – sairaalahoidossa 166

Lisäksi uusia koronakuolemia on ilmoitettu neljä. Sairaalahoidossa on 166 potilasta, heistä tehohoidossa 34.

Tartuntojen ilmaantuvuus on Suomessa nyt runsaat 85 tartuntaa kahdessa viikossa sataatuhatta asukasta kohden. Alueista suurin ilmaantuvuus on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus), missä luku on nyt vajaat 153. Pienin ilmaantuvuusluku on puolestaan Keski-Pohjanmaan hieman yli 9.