THL: Suomessa todettu 184 uutta koronatartuntaa – tartunnat jatkavat laskuaan

Suomessa on raportoitu 184 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 2 984, mikä on 1 653 tapausta vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Päijät-Häme on tänään ohittanut tartuntojen ilmaantuvuudessa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus). Päijät-Hämeessä on todettu reilut 96 tartuntaa sataatuhatta ihmistä kohden viimeisten kahden viikon aikana, kun Husissa luku on vajaat 88. Seuraavaksi korkein ilmaantuvuus on Varsinais-Suomessa, jossa luku on vajaat 82.