Suomessa on todettu 803 uutta koronatartuntaa ja kaksi koronakuolemaa

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa nyt lähes 760 000 ihmistä. Määrä on lisääntynyt eilisestä noin 17 000 rokotetulla.

Keski-Pohjanmaa lähes koronaton

Korkein ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta kohden viimeisen kahden viikon ajalta on edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, jossa se on lähes 347. Suhteessa väestön määrään vähimmillä tartunnoilla on selvinnyt Keski-Pohjanmaa, missä ilmaantuvuusluku on runsaat 15.