Suomessa on todettu 706 uutta koronavirustartuntaa ja kolme uutta kuolemaa

Sairaalahoidossa on viruksen takia 264 ihmistä, joista tehohoidossa on 47.

Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 2 073 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Koko epidemian aikana tartuntoja on Suomessa varmistunut yhteensä 65 315.

Nykytilannetta kuvaa ilmaantuvuusluku, joka on Suomessa liki 155 tapausta kahdessa viikossa sataatuhatta asukasta kohden. Alueista vaikein tilanne on Ahvenanmaalla, missä ilmaantuvuusluku on yli 381.

Manner-Suomen korkein ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) 321. Hus-alueen paikkakunnista ilmaantuvuus on suurinta Vantaalla (451), Karkkilassa (424) ja Helsingissä (391).Vähiten tartuntoja suhteessa väkilukuun on ilmennyt viime viikkoina Kainuussa. Siellä ilmaantuvuusluku on vain 7.