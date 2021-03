THL: Suomessa 465 uutta koronavirustartuntaa – Helsingissä lähes 20 000 tautitapausta koko pandemian aikana

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 9 270 tartuntaa, mikä on 1 868 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronatartuntojen ilmaantuvuus on Suomessa runsaat 163 tartuntaa kahdessa viikossa sataatuhatta asukasta kohden. Suurinta ilmaantuvuus on alueellisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus), missä ilmaantuvuusluku on yli 337. Vähäisintä ilmaantuvuus on puolestaan Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa, joissa molemmissa ilmaantuvuusluku on runsaat 8.