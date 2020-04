Suomessa yksi korona-kuolonuhri lisää – kaikkiaan virukseen kuolleita on 20: nuorin 56-vuotias ja vanhin 101-vuotias

Laboratoriovarmistettuja koronatapauksia on Suomessa 1 615 ja tautiin on kuollut 20 ihmistä. Eilen lukemaksi kerrottiin 19.

Ikä on tiedossa 16 kuolleen osalta. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. Nuorin heistä oli kuollessaan 56-vuotias, ja vanhin 101-vuotias, THL kertoo.

Sairaalahoidossa on 160 koronapotilasta, joista tehohoidossa 65.

Suomessa on testattu koronanäytteitä noin 26 500 kappaletta. Tartuntojen todellinen määrä Suomessa on todennäköisesti ilmoitettua suurempi, koska kaikkia lieväoireisia tai oireettomia henkilöitä ei testata.

Eniten HUS:n alueella

Tautitapauksia on selvästi eniten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, missä niitä on havaittu 1 015. Esimerkiksi Pirkanmaalla on havaittu 111 tartuntaa ja Varsinais-Suomessa 80 tartuntaa.