THL: Suomessa annettu lähes 20 000 annosta koronarokotetta – muutama ilmoittanut allergisista reaktioista ja muista haitoista

Rokotusrekisterin mukaan rokoteannoksia on käytetty runsaat 11 000 kappaletta, mutta sen tiedot tarkentuvat THL:n mukaan takautuvasti, joten todellinen määrä on ilmoitettua suurempi.

Perjantaina THL kertoi, että Suomessa on raportoitu kaksi uutta koronaviruksen aiheuttamasta taudista johtuvaa kuolemantapausta. Yhteensä koronakuolemia on Suomessa tilastoitu 586 kappaletta epidemian alusta alkaen.

THL:n tilastojen mukaan sairaalahoidossa on 176 koronapotilasta. Heistä teho-osastolla on 29. Tehohoidossa olevien määrä on laskenut kolmella torstain tiedoista ja muiden sairaalassa olevien koronapotilaiden määrä seitsemällä.