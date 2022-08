THL:n vertailu: Suomen sosiaaliturvajärjestelmä poikkeaa muista maista, perusturva on suomalainen ilmiö

Työmarkkinatuen kaltainen etuus löytyi vain Ruotsista

Suomessa ja Tanskassa pitkäaikaistyöttömän tulot muodostuvat useasta etuudesta

Sosiaaliturvajärjestelmien vertailu on monimutkaista, ja toinen tapa vertailla etuuksien tasoa ja koostumusta on keskittyä esimerkkitapauksiin. Tehtyjen laskelmien perusteella Suomessa vähimmäisturvan taso on vertailumaiden keskitasoa.