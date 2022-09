THL:n tuore johtaja Otto Helve ei ole huolissaan uudesta korona-aallosta: "Suoja väestössä on hyvä"

THL:n entinen johtaja Mika Salminen oli pandemian aikana Suomen kiireisimpiä asiantuntijoita. Uutena johtajana aloittava Otto Helve uskoo, että nyt THL:ssä on yhä enenevissä määrin aikaa paneutua myös muihin terveydenhuollon asioihin.

– On tehty paljon töitä koronan suhteen, ja nyt pikkuhiljaa päätä pystytään nostamaan ja katsomaan eteenpäin, Helve kertoo Uutisaamussa.

Uusi korona-aalto on alkamassa THL:n mukaan ja sairaalapotilaiden määrässä on hieman nousua. Helve ennakoi, että talven aikana tartunnoissa tulee olemaan niin sanottuja purskahduksia eli tapausryppäitä siellä täällä. Väestö on kuitenkin hyvässä suojassa vakavaa tautia vastaan rokotusten vuoksi.