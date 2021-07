THL:n Mika Salminen MTV Uutisille: Koronan ilmaantuvuuslukua tulee tulkita nyt eri tavalla kuin aiemmin

– Pitää katsoa tarkemmin sairastavuus- ja kuolleisuuslukuja ja katsoa, mikä on tilanne hauraimpien ihmisryhmien kohdalla, jotka on rokotettu, jotta siellä ei tapahdu mitään yllättävää, Salminen summaa.

Tartuntoja etenkin baareista

Suomessa on todettu tänään 300 uutta koronaviruksen aiheuttamaa tartuntaa. Mika Salmisen mukaan tartuntoja ja altistumisia on lähtenyt viime aikoina liikkeelle ravintoloista ja baareista.

– Tietoahan tulee epätasaisesti riippuen siitä, miten hyvin eri sairaanhoitopiireissä on pystytty tartuntoja jäljittämään. Esimerkiksi Lahdesta on ilmoitettu, että kolme ravintolaa on tunnistettu, joissa tartuntoja on selvästi tullut.