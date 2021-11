THL:n johtaja Mika Salminen toivoisi alaisilleen parempaa palkkaa: "Selkänahasta revitty tämän vuoden aikana"

– Mielestäni THL:n muut asiantuntijat ansaitsevat myös kunnon korvauksen. Ehkä valtio tässä on ollut kohtuullisen kitsas. Nyt en puhu itsestäni, vaan alaisistani.

– Näiden arvottaminen keskenään on kohtuullisen vaikeaa, palkkataso THL:ssä on matalampi kuin terveydenhuollossa. Vertailut eivät ole koskaan kauhean hyödyllisiä, sairaalassa tehdään paljon tiukkaa, ammattimaista työtä ihmisten terveyden hyväksi. Kyllä he ovat palkkansa ansainneet.