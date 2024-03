THL:n asiantuntijan arvio: Synnytykset loppuvat Kemissä, Mikkeli ja Lappeenranta vaarassa

Asiantuntija ei halua nimeään tässä vaiheessa julkisuuteen, koska asian käsittely on kesken.

Vähemmän synnytyspaikkoja, enemmän matkasynnytyksiä

Kemistä on noin 110 kilometriä Ouluun ja 120 kilometriä Rovaniemelle. Mikkelistä Kuopioon on 165 kilometriä. Lappeenrannasta Kotkaan on 110 kilometriä.