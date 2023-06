THL:n luvut: Syntyvyys laski taas viime vuonna reippaasti – ennätysmäärä synnytyksistä käynnistettiin

Ennakkotietojen mukaan vuonna 2022 Suomessa syntyi 44 581 lasta, THL kertoo. Määrä on yli yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021.

THL:n mukaan muissakin Pohjoismaissa on havaittu vastaavaa kehitystä syntyvyyden laskussa. Vuonna 2021 syntyvyys nousi merkittävästi, minkä THL arvioi selittyvän koronaepidemialla.

Vuonna 2022 synnytyksistä 35 prosenttia käynnistettiin, mikä on THL:n mukaan suurempi osuus kuin kertaakaan tilastoinnin aikana.

THL:n tutkimusprofessori Mika Gisslerin mukaan käynnistyksen peruste on aina lääketieteellinen. Gissler kertoo, että käynnistyksen syynä voi olla esimerkiksi yliaikainen raskaus tai raskauteen liittyvät riskitekijät ja komplikaatiot.

Synnytykset vähenivät kaikissa sairaaloissa

Kuudessa Suomen sairaaloista oli vuoden aikana alle tuhat synnytystä. Tuhat synnytystä on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asettama raja synnytystoiminnalle. Jos synnytyssairaala on tätä pienempi, sillä on oltava STM:n poikkeuslupa toiminnan jatkamiseen.