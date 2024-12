Tätä eduskunnan sairaalapäätös tarkoittaa: Matka yöpäivystykseen voi lisääntyä jopa 200 kilometriä

Eduskunnan hyväksymät muutokset sairaalaverkkoon tarkoittavat joillain paikkakunnilla yli 200 lisäkilometrin ajomatkaa hädän hetkellä.

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esittämät muutokset sairaalaverkkoon äänin 101–96.

Viisi kokoomuksen ja perussuomalaisten kansanedustajista lipesi hallitusrintamasta ja äänesti esitystä vastaan opposition mukana.

Näin siitä huolimatta, että hallituspuolueet olivat ehdottaneet eilen maanantaina uutta lausumaa hallituksen esityksen rinnalle. Lausuma nähtiin yrityksenä helpottaa sitä, että kansanedustajat hyväksyisivät esityksen.

Lausumassa eduskunta edellyttää, että hyvinvointialueet varmistavat, että ilta-, yö- ja viikonloppuaikaiset sote-palvelut muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden väestön palvelutarpeen varmistamiseksi.

Muutoksia monelle paikkakunnalle

Lainmuutos leikkaa sairaalatoimintaa ja yöpäivystyksiä monilla paikkakunnilla.

Oulaisissa ja Salossa lakkaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ympärivuorokautinen yhteispäivystys.

Valkeakoskella ympärivuorokautista yhteispäivystystä ei voida käynnistää uudelleen.

Iisalmessa, Varkaudessa, Jämsässä ja Raahessa lakkaa perusterveydenhuollon yöpäivystys.

Kemissä ja Savonlinnassa voi hyvinvointialueen päätöksellä ylläpitää väestölle avointa joko ympärivuorokautista perusterveydenhuollon tai rajattua erikoissairaanhoidon päivystystä.

"Ei kyse pelkästään numeroista vaan ihmishengistä"

Kokoomuslainen, Oulun vaalipiiristä valittu Janne Hänninen perusteli vastaan äänestämistä sillä, että Oulaisissa Oulaskankaan yöpäivystyksen lopettaminen vaarantaa hänen mukaansa potilasturvallisuuden, yhdenvertaisuuden ja alueellisen tasa-arvon.

– Matkaa Ouluun on monin paikoin yli 200 kilometriä, ja Oulun yliopistollinen sairaala on jo nyt ylikuormitettu. Tämä ei ole pelkästään numeroita, vaan kyse on ihmishengistä, Hänninen sanoi tiedotteessa.

– Kun sydänkohtaus tai aivoverenvuoto yllättää, minuutit ratkaisevat. Vakava liikenneonnettomuus ei katso kellonaikaa.

Oulaskankaan yöpäivystyksen lakkauttamisen kertoi äänestysratkaisunsa syyksi myös niin ikään Oulun vaalipiiristä valittu perussuomalaisten Mikko Polvinen.

– Hallituksen esitys oli lähtökohtaisesti palveluja aidosti tehostava ja varsinkin erikoissairaanhoidon osalta välttämätön, Polvinen totesi STT:lle lähettämässään viestissä.

Matkaa hoitoon kertyy jatkossa entistä enemmän myös muilla paikkakunnilla, joita muutokset koskevat.

Esimerkiksi Iisalmesta joudutaan jatkossa lähtemään Kuopioon noin tunnin ajomatkan päähän. Sama matka on Oulaisista Ouluun. Salosta Turkuun ajaa autolla noin 45 minuuttia.

