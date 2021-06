THL:ltä uusia ohjeita täysin rokotetuille: Isovanhempi voi tavata rokottamattomia terveitä lapsenlapsia

Täysin rokotetulla tarkoitetaan ihmistä, joka on saanut koko rokotussarjan eli Suomessa käytettävillä koronarokotteilla kaksi rokoteannosta.

Edellytyksenä on, että toisen annoksen saamisesta on kulunut vähintään viikko, jotta rokotuksen suojateho on ehtinyt kehittyä riittävän vahvaksi.