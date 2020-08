THL: Koulu tai päiväkoti ei voi vaatia todistusta lapsen koronatestistä – "Osallistumista ei voi evätä"

– Noin 7 000 tartunnasta on lapsilla todettu joitakin satoja tartuntoja. Suhteessa se on pieni määrä, mutta ei merkityksetön. Kannattaa muistaa, myös, että vanhemmat ovat aidosti huolissaan siitä, että lapsella on koronavirus. Testimahdollisuus on oltava sekä lapsilla että aikuisilla.