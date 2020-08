MTV paikalla: THL ja STM kertovat arvionsa koronatilanteesta – "Lapsilla rooli epidemian leviämisessä, koronaoireista aina testiin"

10.42 Toimittajan kysymys : Aiemmin sanottiin, että lapset eivät pääasiassa tartuta aikuisia. Miksi jokainen nuhaa sairastava testattava? Puumalainen vastaa: Lapset sairastavat lieväoireisemmin. VIime keväänä lasten tartuntoja vähemmän kuin muilla ikäryhmillä. Lapset voivat saada taudin ja tartuttaa sitä luokkatovereihin tai aikuisiin. Lapsilla on rooli epidemian leviämisessä. Näyte otettava, kun uusi selkeä infektio. Ei silloin, jos on jatkuvia oireita.

10.40 Toimittajan kysymys: mistä työvoima Helsingissä lisääntyvään näytteenottoon? Henkilöstöstö on pulaa, toteaa Jolkkonen. – Kyse rajallisesta määrästä ammattilaisia. Kiireettömistä terveyshoitopalveluista joudutaan tinkimään.

10.36 Infektiokierteessä ei tarvita toistuvaa testiä. Jos selkeä uusi infektio, joka voi olla korona, testausstrategian mukaan testi on aiheellista ottaa.

10.35 Puumalainen muistuttaa että yleisohje on, että sairasta lasta ei viedä kouluun tai päiväkotiin. Tämä koskee kaikkia sairauksia.

10.22 Helsingin kaupunki rekrytoi 50 ihmistä lisää jäljitystoimintaan. Tulossa on myös applikaatio, jonka avulla viruksen leviämistä voidaan seurata.

10.20 Näytteidenottokapasiteettia voidaan lisätä Helsingissä, samoin on valmius avata varasairaala tarvittaessa.

10.18. Juha Jolkkonen Helsingin kaupungilta: Helsinki varautunut koronan kiihtymisen. Kaikista koronatapauksista helsinkiläisiä on noin 36 prosenttia. Tartunnan saaneet ovat nuoria kuin aiemmin. Nuoret työikäiset suurin ryhmä.

10.12 Koronatestejä otettu Suomessa matalalla kynnyksellä. Tulosten suhde: tuhannesta otetusta testistä kaksi on ollut positiivisia.

10. 06 THL:n Taneli Puumalainen kertoo, että osassa maita koronan suhteen on ollut hyvä tilanne, esimerkiksi Australiassa ja Uudessa-Seelannissa, mutta tilanne on uudelleen aktivoitunut. Riski uuteen kiihtymiseen on olemassa.