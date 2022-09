Enteroviruksesta on nyt liikkeellä harvinainen D68-tyyppi, joka on vienyt lapsia sairaalahoitoon Helsingissä

— Tämän kaltaista enterovirustyyppiä on nyt löydetty, joka aiheuttaa näitä hengitystieinfektioita, sanoo infektiotautiopin professori Ville Peltola Turun yliopistosta.

Kyseessä on aiemminkin liikkeellä ollut harvinainen enterovirustyyppi D68.

Uudessa lastensairaalassa Helsingissä tapauksia on ollut jo parin viikon ajan.

— Edellisen viikonlopun jälkeen havahduttiin siihen, että tämän kaltaisia potilaita on paljon, sanoo lasten infektiolääkäri Tea Nieminen Uudesta lastensairaalasta.

— Yleensä hyvin pienellä lapsilla on taipumusta hengitysvaikeuksiin virusinfektioissa ja ihan tavallisessa nuhaviruksessa, Nieminen sanoo.

Niemisen mukaan hengitysvaikeuksia on tyypillisesti yhdestä kolmeen vuotiailla lapsilla, mutta nyt potilaiden joukossa on ollut paljon myös kouluikäisiä.

Lääkäriin tulee hakeutua, jos hengittäminen on vaikeutunut.

— Jos lapsella on selkeästi uloshengitysvaikeuksia, lapsen on vaikea hengittää tai jos näkee että hengittäminen on hyvin työlästä, niin kyllä se vaatii silloin lääkärin arvioinnin, sanoo Nieminen.