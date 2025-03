Thierry Neuville rikkoi sääntöjä – asiantuntijan sanat kävivät sitten toteen: "Belgialainen on siitä tunnettu"

Hyundain Thierry Neuville on Kenian MM-rallissa varsin hyvissä asemissa siihen nähden, että hän on perjantain aamupäivän jälkeen kisan aikasakkokeisari.

Neuville on kuuden erikoiskokeen jälkeen neljännellä sijalla, minuutin ja 40 sekunnin päässä kisaa johtavasta tallikaveristaan Ott Tänakista. Toyotan Kalle Rovanperän nimissä olevaan kolmossijaan on matkaa 54 sekuntia.

Valtaosa Neuvillen erosta Tänakiin on tullut aikasakoilla.

Ensin Neuvillelle lätkäistiin perjantaiaamuna minuutin aikasakko, kun hänen huoltonsa kesti sallitun 15 minuutin sijaan 21 minuuttia. Hyundai joutui vaihtamaan belgialaisen autoon vetoakselin ja vaihdelaatikon.

MTV Urheilun asiantuntija Janne Ferm oli aamulla sitä mieltä, että Neuville itse myötävaikutti tilanteeseen torstain toisella erikoiskokeella, jossa auto hajosi.

– Siinä mentiin aukinaisella pyörällä pieneen monttuun. Se on pullautanut sen vetoakselin, todennäköisesti, ja sen jälkeen se on jäänyt sinne pyörimään, mikä on rikkonut vaihdelaatikon kuoret. Tietysti belgialainen on siitä tunnettu, että tuskin ottaa omaan piikkiinsä, mutta voisi ottaa, jos haluaisi, Ferm sanoi.

Toinen aikasakko, kymmenen sekuntia, tuli viidennen ek:n lähdössä, kun tv-kuvistakin näkyi, että Neuville otti varaslähdön. Fermin sanat kävivät toki sikäli toteen, ettei Neuville ottanut edes tätä omalle kontolleen.

– En ole koskaan ottanut varaslähtöä eläessäni, ja olen melko varma, etten ottanut tänäänkään, Neuville sanoi päivähuollossa.

– Ajanottojärjestelmässä oli ongelma 15 sekuntia ennen kuin lähdimme. Tämä liittyy siihen.

Takaiskuista huolimatta hallitseva maailmanmestari ei suinkaan ole heittänyt pyyhettä kehään. Puolitoista minuuttia ei Keniassa ole ero eikä mikään, varsinkaan kun ollaan vasta perjantaipäivässä.

– Olemme ennenkin taistelleet itsemme takaisin mukaan. Ralli on pitkä. Olemme nähneet rengasrikkoja, ja mekin menetimme aamulla kymmenisen sekuntia rengasrikkoihin.

0:44 Thierry Neuville väisti vastuun: "En ole koskaan ottanut varaslähtöä"