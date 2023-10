Suninen pitää hallussaan kakkostilaa ennen sunnuntain erikoiskokeita . Tallikaveri Neuvillen ero Suniseen on 13,9 sekuntia, ja Evans on puolestaan 24,6 sekuntia suomalaista jäljessä.

– Tärkeintä meidän kannaltamme on saada kaksi autoa podiumille. Sen takia liikoja ei kannata ajaa toisiaan vastaan. En koe, että meillä on mitään tarvetta tallimääräyksille. Minusta on reiluinta antaa Teemulle se, mitä hän ajamalla ansaitsee, Abiteboul summasi.