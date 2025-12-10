Suomen Hiihtoliitto kertoi tekevänsä Rukan maailmancup-viikonlopusta merkittävät taloudelliset tappiot.

Hiihtoliitto tiedotti asiasta keskiviikkona. Suurimmaksi syyksi Hiihtoliitto listaa viikonlopun sääolosuhteet, jotka peruivat viikonlopun aikana yhden mäkikisan ja yhden yhdistetyn kilpailun. Lisäksi myös yksi mäkikilpailu typistyi vain yhden kierroksen kilpailuksi.

Tiedotteen mukaan peruutuksista aiheutuvat tulonmenetykset vaikuttavat negatiivisesti Hiihtoliiton kuluvan tilikauden taloustilanteeseen.

– Historiamme vuoksi suhtaudumme tilanteeseen erittäin suurella vakavuudella. Olemme talouden vakauttamisen tiellä, mutta koska työ on vielä kesken ja negatiivisen oman pääoman vuoksi kykymme sietää tappioita on heikko, tuo tämä meille ylimääräisen haasteen ratkottavaksi, Hiihtoliiton puheenjohtaja Sirpa Korkatti kertoo tiedotteessa.

– Tilikauden suunnitteluvaiheessa hyväksyttiin niukasti voitollinen budjetti, joka olisi mahdollistanut talouden pitkän tähtäimen tasapainottamisen. Hyvää tilanteessa on se, että kassatilanteemme on toistaiseksi vakaa. Olemme jo käynnistäneet neuvottelut eri tahojen kanssa lisärahoituksesta. Koska olemme viimeisen puolentoista vuoden aikana onnistuneet ratkaisemaan suurempiakin taloushaasteita, suhtaudumme tähänkin tilanteeseen pragmaattisesti ja ratkaisukeskeisesti, Korkatti jatkaa.

Sääolosuhteista huolimatta Rukan maailmancup oli Hiihtoliiton mukaan monella muulla mittarilla onnistunut. Yleisömäärät, lipunmyynti ja kumppanimyynti olivat Hiihtoliiton mukaan ennätystasolla.