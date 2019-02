CP-vammainen Gustav, 9, kaatui ladulle – aikuiset hiihtäjät pilkkasivat ja potkivat sauvoja

Fjeldheim Hovelsrudin mukaan hiihtäjät naureskelivat Gustaville ja potkivat tämän sauvoja. He myös hiihtivät Gustavin suksien päälle ja puskivat itsensä edelle.

– Erityisen järkyttävää on se, että aikuiset ihmiset käyttäytyivät näin. Luulisi, että aikuiset olisivat osanneet lukea tilannetta ja ymmärtäneet Gustavin rajoitteet. Sen sijaan he avoimesti pilkkasivat viatonta lasta, Fjeldheim Hovelsrud toteaa Budstikka-lehdessä.

Tunnetut hiihtäjät suuttuivat

Tapaus on saanut paljon huomiota Norjassa, ja norjalaiset hiihtäjätähdet ovat osoittaneet tukensa perheelle.

– Tämä on todella surullista, eikä tällaista pitäisi tapahtua. Luonto on kaikkia varten, ja kaikilla hiihtäjillä on oikeus latuihin.