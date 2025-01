The Band -yhtyeen Garth Hudson on kuollut

The Band -yhtyeen viimeinen elossa ollut jäsen kuoli New Yorkissa.

The Band -yhtyeen viimeinen elossa ollut jäsen Garth Hudson on kuollut 87-vuotiaana, kertoo muun muassa The New York Times.

Lehti kertoo Hudsonin kuolleen rauhallisesti nukkuessaan New Yorkilaisessa hoivakodissa. Hudsonin kuolemasta kertoi hänen ystävänsä ja kollegansa Jan Haust.

Kanadalainen Hudson oli musiikillinen monilahjakkuus, joka soitti The New York Timesin mukaan melkein mitä tahansa soitinta. The Band -yhtyeessä Hudson soitti saksofonia ja koskettimia.

Alun perin The Hawks -nimellä tunnettu bändi perustettiin 1950-luvulla ja tuli tunnetuksi erityisesti Bob Dylanin taustayhtyeenä, jolloin yhtyeen nimi muuttui The Bandiksi. Yhtye julkaisi omaa musiikkia sen jälkeen, kun tiet erosivat Dylanin kanssa vuonna 1967.

Yhtyeen tunnetuimpia hittejä ovat muun muassa The Night They Drove Old Dixie Down, sekä The Weight.

The Band hajosi vuonna 1976 San Franciscossa, mutta teki muutamia paluukeikkoja vaihtelevalla kokoonpanolla. Hudson oli laajalti ihailtu muusikko. Hän esiintyi uransa aikana lukuisien artistien, kuten Roger Watersin, Leonard Cohenin ja Tom Pettyn kanssa.