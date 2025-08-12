Ilta-Sanomien entinen päätoimittaja Martti Huhtamäki on kuollut

Huhtamäki toimi Ilta-Sanomien päätoimittajana vuodet 1974–1984.
Ilta-Sanomien entinen päätoimittaja, koripallovaikuttaja ja kirjailija Martti Huhtamäki on kuollut tänään 90-vuotiaana, kertoo hänen tyttärensä STT:lle.
Huhtamäki toimi Ilta-Sanomien päätoimittajana vuodet 1974–1984. Lisäksi hän toimi lehden urheiluosaston esimiehenä vuodet 1962–1968.
Huhtamäelle myönnettiin valtion journalistipalkinto vuonna 2006.
Etelä-Pohjanmaan Lapualla syntynyt Huhtamäki on nimetty Suomen koripalloilun Hall of Fameen. Hän toimi urallaan koripalloliiton puheenjohtajana, kansainvälisenä erotuomarina sekä SM-sarjassa pelaajana ja valmentajana.