Mott the Hooplen Mick Ralphs on kuollut

Brittikitaristi ja lauluntekijä Mick Ralphs on kuollut.

Muun muassa Mott The Hoople ja Bad Company -yhtyeistä tunnettu Mick Ralphs on kuollut 81-vuotiaana.

Asiasta kertoo Mott The Hooplen virallinen verkkosivusto muun muassa Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan.

Herefordissa syntynyt muusikko oli vuonna 1969 perustetun yhtyeen keskeinen jäsen.

Hän lähti neljä vuotta myöhemmin ja siirtyi Bad Companyyn.

Mott the Hooplen tunnetuin kappale on All the Young Dudes, jonka David Bowie.

Mott the Hoope esiintyi Helsingissä ja Turussa toukokuussa 1972.

Marraskuussa 1973 käynnistyi Mott the Hooplen suurin ja menestyksekkäin Britannian-kiertue, jossa lämmittelijänä oli nouseva yhtye Queen.

BBC:n mukaan Ralphsin viimeinen esiintyminen Bad Companyn kanssa oli lokakuussa 2016. Muusikko sai aivohalvauksen seuraavassa kuussa.

Bad Companyn oli määrä tulla jäseneksi Rock and Roll Hall of Fameen myöhemmin tänä vuonna.

