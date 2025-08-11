Jääkiekon MM-mitalisti Mats Lindh on kuollut

Entinen Ruotsin maajoukkuejääkiekkoilija Mats Lindh on kuollut 77-vuotiaana.

Mats Lindhin menehtymisestä kertoo Frölunda, jossa entinen hyökkääjä pelasi valtaosan jääkiekkourastaan.

Lindh saavutti kaksi MM-pronssia, 1971 ja 1975. Hän edusti Ruotsin maajoukkuetta myös Sapporon olympialaisissa 1972.

Pohjois-Amerikassa mies kävi pelaamassa kaksi kautta WHA-sarjaa Winnipeg Jetsissä 1975–77.

Lindh opiskeli peliuransa jälkeen liikunnanopettajaksi ja oli laittamassa alulle Göteborgin jääkiekkolukiota, josta on kehittynyt Frölundan nykyinen akatemia. Opissa siellä ovat olleet muun muassa legendat Daniel Alfredsson ja Per-Johan Axelsson.

– Mats oli mukava ihminen ja joukkuetoveri. Hän oli hiljainen ja erottui eniten jäällä. Hänellä oli peliälyä ja hän oli fantastinen joukkuetoveri. Tämä oli surullinen uutinen, entinen joukkuetoveri Anders Broström sanoi Frölundan tiedotteessa.