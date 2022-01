The Athletic: Sydänvaivasta kärsinyt Christian Eriksen palaamassa Valioliigaan – huuhkajahyökkääjän seura teki sopimustarjouksen

Christian Eriksen, 29, on ollut sivussa pelikentiltä siitä lähtien, kun hän sai vakavan sydämenlyöntihäiriön EM-kisojen avausottelussa Suomea vastaan viime vuoden kesäkuussa. Sopimuksensa italialaisseura Internazionalen kanssa hiljattain purkanut tanskalaistähti on nyt lähellä paluuta ammattilaiseksi.

Kiihtyneiden huhujen mukaan Eriksenin tähtäimessä on Valioliiga, jossa hän pelasi vuosikaudet lontoolaisseura Tottenhamin riveissä ennen siirtoaan Milanoon.

Hyökkäävän keskikenttäpelaajan perässä on lehtitietojen mukaan useampi kuin yksi seura. Urheilusivusto The Athletic kertoo, että ainakin Brentford on jo tehnyt sopimustarjouksen. Suomalaishyökkääjä Marcus Forssin edustama lontoolaisseura tarjoaa loppukautta koskevaa sopimusta, joka pitää sisällään myös option seuraavasta kaudesta.