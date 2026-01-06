Kalenterissa on ilahduttavasti vapaapäiviä arkipyhän vuoksi – tiedätkö kuitenkaan miksi? Testaa tietosi MTV Uutisten testissä!

Loppiainen, pääsiäinen, helluntai, joulu... Nämä ovat kaikille tuttuja pyhäpäiviä ja moneen liittyy jopa ihan omia juhlaperinteitä.

Lähes kaikilla suomalaisilla juhlaperinteillä on juuret kristinuskossa, ja vaikka perusidea juhlapäivän takana saattaa olla tuttu, harva todella tietää, miksi näitä pyhäpäiviä vietetään.

Testaa, kuinka hyvin itse tiedät, miksi pyhäpäivä vietetään!

Jos testi ei näy mobiililaitteellasi, mene testiin selaimen kautta.

Testi on julkaistu ensimmäisen kerran loppiaisena 2023.

Katso myös: Ajan kulumista voi ajatella monella tavalla – m oni vannoo paperikalenterin nimeen

7:27 Onko vuosi jana, ympyrä vai kuviosarja? Selvitimme, miten eri tavoilla aikaa voi ajatella!