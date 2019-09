Suomi on maailman neljänneksi paras maa ja päihittää Ruotsin, kertoo tuore raportti – Suomi ykkösenä 13:ssa kategoriassa

Tutkimuksen teetti voittoa tavoittelematon Social Progress Imperative -yhteisö yhteistyössä Massachussetsin teknillisen yliopiston, yrityspalveluyhtiö Deloitten ja liiketaloustieteen professori Michael Porterin kanssa. Porter on myös menetelmän kehittäjä.

Suomen voimavarat lukutaito ja ilmaisunvapaus, silti pudotusta pari pykälää viime vuosista

Tutkimuksen mukaan sadalla prosentilla suomalaisista on pääsy sähköön, hana- ja juomaveteen sekä puhtaisiin polttoaineisiin.

Sitä vastoin koulutuksessa ja terveydenhuollossa Suomella on petrattavaa. Perustietojen saatavuutta käsittelevässä kategoriassa Suomi on vasta sijalla 35. Terveyteen ja hyvinvointiin keskittyvässä kategoriassa Suomi on vasta tilajja 20.