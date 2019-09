Terroritekoa Lahden MM-hiihtoihin hautonut poika ollut myöhemmin uusnatsijärjestö PVL:n marssilla

Poika viranomaisten seurannassa

Lahden seudulta kotoisin oleva poika on tapahtumien jälkeen ollut viranomaisten seurannassa. MTV:n tietojen mukaan hän jätti jossain vaiheessa islaminuskon ja on osallistunut äärioikeistolaiseen toimintaan. Hän oli mukana ainakin Pohjoismaisen vastarintaliikkeen marssilla.

Korkein oikeus on myöntänyt PVL:lle valitusluvan järjestön lakkauttamisasiassa. Samalla KKO määräsi PVL:n toiminnan väliaikaisesti kielletyksi ja sen toiminnan lopetettavaksi, kunnes KKO on ratkaissut asian lopullisesti. Poliisihallitus on vaatinut uusnatsijärjestön lakkauttamista sillä perusteella, että järjestön toiminta on sekä lain että hyvien tapojen vastaista. Poliisihallituksen mukaan järjestö käyttää väkivaltaa, levittää rasistista ideologiaa ja harjoittaa vihapuhetta.