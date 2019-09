17-vuotias poika kääntyi islamiin ja aikoi iskeä Lahden kisastadionilla – on nyt vapaalla jalalla: Miksi MM-kisoihin terrori-iskua suunnitellutta nuorukaista ei saatu oikeuteen?

Poika on ollut vapaana, eikä häntä vastaan nostettu syytettä.

– Siihen voi olla ihan yksinkertainen syy. Suomessahan valmistelu on rangaistavaa, joten se ei ollut edennyt valmistelun asteelle, toteaa aamun Huomenta Suomessa tapauksesta kertonut MTV Uutisten rikostoimituksen päällikkö Jarkko Sipilä.

Poika on kuitenkin ollut viranomaisten seurannassa.

Kuinka lähellä terroriteon toteutuminen oli?

– Tämä on just se, mitä voi miettiä. Tuossa elettiin sitä aikaa, että meillä oli 2015–2016 tullut paljon turvapaikanhakijoita, ja poliisi oli äärimmäisen varpaillaan, koska tiedustelupalvelut kertoivat, että terrori-iskun mahdollisuus Suomessakin on jopa todennäköistä.