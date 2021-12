Kankaanpään terroriepäiltyjen uskotaan suunnitelleen tekoa yli puoli vuotta – nämä ovat "Kankaanpään natsiporukan" kolme suurinta kysymysmerkkiä

Valmistelu on käräjäoikeuden asiakirjojen mukaan tapahtunut Kankaanpäässä, johon viisikolla tiettävästi oli kaikilla yhteys.

Merkillepantavaa on, että myös terroristisessa tarkoituksessa tehdyn tahallisen räjähderikoksen on merkitty alkaneen toukokuussa 2019 samana päivänä kuin terroristisessa tarkoituksessa tehty rikoksen valmistelukin. Räjähderikos on tapahtunut Jämijärvellä ja päättyi käräjäoikeuden asiakirjojen mukaan joulukuun 2019 alussa.