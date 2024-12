Tämä kapinallisten joukkojen etenemisestä Syyriassa tiedetään nyt.

Sotaa seuraavan järjestön mukaan hallituksen joukot ovat vetäytyneet niiden tieltä jo kymmenen kilometrin päässä Damaskoksesta olevista kaupungeista.

Paikalliset viranomaiset ja turvallisuuslähteet kertoivat Reutersille lauantaina, että kymmeniä syyrialaisia joukkoja saapui Irakiin al-Qaimin rajanylityspaikan kautta koordinoidusti irakilaisten joukkojen kanssa.

Jihadistien johtama yllätyshyökkäys on edennyt ja vallannut alle kahdessa viikossa esimerkiksi Aleppon ja Haman suurkaupungit.

Hallinto taistelee olemassaolostaan

Syyrian presidentin Bashar al-Assadin perheen kerrotaan jo paenneen Venäjälle. Presidentin itsensä sanotaan yhä olevan Syyriassa.

Syyrian hallinto taistelee nyt olemassaolostaan, yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi.

Kapinallisjoukot etenivät jo eilen Homsin kaupungin laitamille ja ovat vaatineet Syyrian hallituksen joukkoja poistumaan alueelta.

Syyrian armeijan mukaan Homsiin on lähetetty vahvistuksia ja kaupunkia aiotaan puolustaa. Homsista Damaskokseen on noin 150 kilometriä ja se on viimeinen merkittävä kaupunki kapinallisten ja Syyrian pääkaupungin välillä.

Taistelu Homsista voi tulla ratkaiseva Syyrian presidentin jatkon kannalta, kirjoittaa Wall Street Journal. Syyrian hallitus valtasi viikonloppuna myös Daraan kaupungin, josta Syyrian vallankumous vuonna 2011 alkoi.

Syyrian armeija väittää käyvänsä kovia taisteluita kapinallisia vastaan, mutta sekä sodan kulku että väitteet pakenevista ja puolta vaihtavista sotilaista kertovat toista tarinaa.

Pakotteet ja korruptio ovat heikentäneet Syyrian taloutta, mikä on osaltaan tehnyt al-Assadin puolella olevista sotilaista taisteluhaluttomampia.