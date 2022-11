Terrori-isku Istanbuliin antoi Erdoganille uuden esimerkin Nato-kovistella Suomea ja Ruotsia – "Ruotsissakin mietitään tarkemmin, millaisesta uhasta on kyse"

Kurdistanin työväenpuolue PKK on kiistänyt iskun, vaikka Turkin poliisi on kertonut pidättäneensä naisen, jolla olisi yhteyksiä terrorijärjestöön.

PKK linkittyy osaltaan myös Suomen ja erityisesti Ruotsin Nato-jäsenyyden hakemiseen. Turkki on vastustanut maiden Nato-jäsenyyttä, koska Turkin mukaan maat, erityisesti Ruotsi tukee PKK:ta.

Uutisaamussa vierailleen Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Iro Särkän mukaan viikonloppuinen isku osoittaa, kuinka suuresta uhasta on todella kysymys.

– Presidentti Erdogan saa yhden tavan viestiä, kuinka valtavan suuresta uhasta on kysymys. Uskon, että Ruotsissakin ihmiset ja poliittinen johto miettivät tarkemmin, millaisesta uhasta on todella kysymys. Kyllä Turkki tästä varmasti saa lisäpontta ja Erdogan myös omaan sisäpoliittiseen retoriikkaansa.

Mitä vaihtoehtoja meillä ja Ruotsilla on Nato-jäsenyyden etenemisessä? Odottaako Turkki, että Suomenkin hallitus vaihtuu Ruotsin tapaan?

– En usko, että tästä on kyse. Uskon, että Suomessa olipa mikä hallitus vallassa, niin yhtä vakavasti otetaan terrorismin uhka. Turkille varmasti sopii se, että Ruotsissa on hieman erilainen hallituskoalitio, ja siellä on lähdetty aika voimalla viemään Nato-prosessia eteenpäin.