Abloy kodeille kiristysyrityksestä: Älkää olko huolissanne – "paskamyrskyllä" pelotelleet veljekset vaativat miljoonia, tai lukot aukeavat

MTV Uutiset kertoi eilen, että kolme lukitusalalla työskennellyttä veljestä vaati Abloylta 37 miljoonaa euroa vastineeksi siitä, etteivät he paljasta Abloyn lukkojen turvallisuuspuutteita ja keinoa avata lukot ilman avainta.

– Haluaisin vielä tähdentää, että kiristysyritys ei koske kuluttajatuotteita, vaan ammattimaisten loppukäyttäjien käyttämää lukitusratkaisua. Tämä tarkoittaa, että heillä on tyypillisesti käytössään oma turvallisuusyksikkö ja kohteissa on useita turvatasoja, Abloy Oy:n viestinnän ja HR:n johtaja Petri Lempiäinen kirjoitti sähköpostitse.

– Sisäisten ja ulkoisten asiantuntija-arvioiden mukaan kyseiset lukitusratkaisut ovat turvallisia ja niiden käyttöä on voitu jatkaa normaalisti.

Videoita salattu

– Tilauksenne on otettu vastaan vastauksien osalta. Käräjäoikeus on antanut asiassa julkisuusratkaisun. Kirjallisia vastauksia ei voida antaa ennen kuin ne on sensuroitu, oikeudesta vastattiin pyyntöön.