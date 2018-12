Tältä näyttää, kun poliisikoira iskee kiinni rosvoon – toimittaja testasi, miltä koiran hyökkäys tuntuu

Poliisikoirat Suomessa

Suomessa on 258 poliisikoiraa, joista noin 30 on erikoiskoiria, loput partiokoiria. Karkeasti poliisikoirilla on vuodessa noin 10 000 tehtävää, ja niistä noin 100–200 on voimankäyttötehtäviä. Näistä joissain kymmenissä poliisikoiraa joudutaan fyysisesti käyttämään.

Poliisiammattikorkeakouluun kuuluva poliisikoiralaitos hankkii ja omistaa poliisikoirat, kouluttaa niiden ohjaajat ja kehittävät poliisikoiratoimintaa. Poliisikoiran peruskoulutukseen kuuluvat hallittavuus, suojelu eli voimankäyttö, jäljestäminen, henkilöetsintä sekä esine- ja rikospaikkaetsintä. Erikoiskoulutuksessa koiralle voidaan opettaa esimerkiksi huumeiden, ruumiiden tai paloetsintöjä.