Poliisikoira Into sai vakavia vammoja, kun kiinniotettava alkoi lyömään teräaseella päähän: "Jatkoi tehtävän loppuun saakka"

Poliisikoira Into loukkaantui eilen illalla Lahdessa kiinniottotehtävän yhteydessä. Poliisista kerrotaan, että kiinniotettava henkilö vahingoitti koiraa teräaseella päähän.

Koira sai vakavia vammoja, mutta jatkoi tästä huolimatta tehtävän loppuun saakka. Poliisi kerto, että Into vietiin eläinsairaalaan hoidettavaksi ja se on jo päässyt kotiin. Ennuste toipumisesta on hyvä.