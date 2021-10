Teollisuusliiton kirjekampanja "on koettu painostavana" – vääntö työehtosopimuksesta jatkuu

Teollisuusliitto on pyrkinyt edistämään työehtosopimusneuvotteluja yritysten kanssa kirjekampanjan avulla. Kirjeitä on lähetetty noin sadalle mekaanisen metsäteollisuuden alan yritykselle alkukesästä alkaen.

Taustalla on se, että alan valtakunnallinen yleissitova työehtosopimus on päättymässä vuodenvaihteessa. Teollisuusliiton mukaan mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusta noudatetaan yhteensä 200 yrityksessä.

Pentikäisestä kirjeissä on lisäksi väärää tietoa. Nimittäin se, ettei työehdoista voisi sopia myös ilman liittoja. STT on saanut nähtäväksi tällaisen kirjeen, joka on päivätty 8. lokakuuta. Sen lähettäjänä on Teollisuusliiton lisäksi Ammattiliitto Pro.