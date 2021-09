Teollisuusliitto epäröi neuvottelemista, mutta Teknologiateollisuus sanoo olevansa siihen jo riittävän suuri – työmarkkinakierrokselle tuli murheita jo ennen alkua

Syksyn yksi merkittävimmistä työmarkkinaneuvotteluista on pienissä vaikeuksissa jo ennen aloitusta. Teollisuusliitto pitää Teknologiateollisuuden uutta työnantajayhdistystä liian pienenä neuvotteluiden aloittamista varten.

Valtakunnallista sopimusta varten perustettu työnantajayhdistys on kuitenkin nyt työntekijäpuolen eli Teollisuusliiton mielestä liian pieni.

– Tällä hetkellä he (Teknologiateollisuus) ovat ilmoittaneet, että työnantajayhdistykseen on ilmoittautunut 391 yritystä 1 600:stä Teknologiateollisuuden jäsenyrityksestä. Työnantajayhdistys on näkemyksemme mukaan vielä sellaisessa tilassa, ettei se ole vielä neuvottelukypsä, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo.